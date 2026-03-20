В Госдуме рассмотрят законопроект об ограничении зарубежных нейросетей

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи «будет вникать» в предложенный Минцифры законопроект, подразумевающий возможность ограничения или запрета использования трансграничных технологий искусственного интеллекта. Под ограничения могут попасть ChatGPT, Claude и Gemini. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Олег Матвейчев.

«Будем вникать. Заседание комитета еще не назначено», — сообщил он.

Законопроект о регулировании ИИ был опубликован в среду для общественного обсуждения и может вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Предполагается, что он защитит россиян от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.

Согласно документу, ИИ-сервисы с суточной аудиторией более 500 тыс. человек обяжут хранить на территории РФ информацию о пользователях в течение трех лет.

Ранее Google сделала бесплатным ИИ, который знает привычки пользователя.