Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии с Украиной

Песков: Киев должен прекратить энергетический шантаж других стран
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Украина должна прекратить энергетический шантаж других государств. Об этом заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия согласиться на энергетическое перемирие с Украиной, чтобы она прекратила удары беспилотниками по компрессорным станциям, создавая угрозу для международных энергетических маршрутов, представитель Кремля ответил, что Киев должен без каких-либо условий прекратить эти безрассудные действия.

«Он также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран членов Евросоюза», — сказал Песков.

8 марта он предупредил, что энергетический шантаж Украины, связанный с нефтепроводом «Дружба», может плохо закончиться для европейцев, если они продолжат игнорировать действия Киева. По мнению представителя Кремля, многие политики Европы намеренно не комментируют действия украинских властей и «затыкают друг другу рот».

В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». После этого Венгрия остановила поставки дизельного топлива Украине и заблокировала предоставление ей кредита Евросоюза на €90 млрд до возобновления прокачки нефти из России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что такое решение стало ответом на шантаж со стороны Киева. По его словам, украинские власти по политическим причинам не возобновляют транзит российского топлива по «Дружбе», пытаясь спровоцировать энергетический кризис в Венгрии и повлиять на выборы в апреле.

Ранее Путин описал отношения Украины и Европы фразой про хвост и собаку.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
