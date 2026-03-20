Украина должна прекратить энергетический шантаж других государств. Об этом заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия согласиться на энергетическое перемирие с Украиной, чтобы она прекратила удары беспилотниками по компрессорным станциям, создавая угрозу для международных энергетических маршрутов, представитель Кремля ответил, что Киев должен без каких-либо условий прекратить эти безрассудные действия.

«Он также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран членов Евросоюза», — сказал Песков.

8 марта он предупредил, что энергетический шантаж Украины, связанный с нефтепроводом «Дружба», может плохо закончиться для европейцев, если они продолжат игнорировать действия Киева. По мнению представителя Кремля, многие политики Европы намеренно не комментируют действия украинских властей и «затыкают друг другу рот».

В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». После этого Венгрия остановила поставки дизельного топлива Украине и заблокировала предоставление ей кредита Евросоюза на €90 млрд до возобновления прокачки нефти из России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что такое решение стало ответом на шантаж со стороны Киева. По его словам, украинские власти по политическим причинам не возобновляют транзит российского топлива по «Дружбе», пытаясь спровоцировать энергетический кризис в Венгрии и повлиять на выборы в апреле.

Ранее Путин описал отношения Украины и Европы фразой про хвост и собаку.