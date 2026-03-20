В Госдуме ответили на вопрос о запрете ChatGPT

Депутат Ющенко: в западных моделях ИИ нет вреда, их не стоит запрещать

Российские системы искусственного интеллекта (ИИ) должны развиваться в конкуренции с западными. После того, как эти ресурсы станут достаточно конкурентоспособными, можно будет говорить об ограничениях и запрете зарубежных систем ИИ. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Считаю, что что-то запрещать, прежде чем ничего не предложить, это дорога не развития, а просто стагнации <...> Давайте разовьем свои ресурсы в конкурентной среде, и они будут конкурентоспособные. Пользователи сами узнают, что наш наш продукт интересней и привлекательней», — подчеркнул он.

С точки зрения Ющенко, западные модели ИИ «вреда какого-то внутри нашей страны не составляют», в связи с чем возможные ограничения ChatGPT и других западных моделей искусственного интеллекта преждевременны.

«Может быть, когда наши ресурсы будут доходить по качеству и по функционалу до уровня ведущих ресурсов искусственного интеллекта, тогда, наверное, можно вернуться к этому разговору», — подчеркнул депутат.

Минцифры предложило законопроект, предусматривающий возможность ограничения или запрета использования трансграничных технологий искусственного интеллекта. Под ограничения могут попасть ChatGPT, Claude и Gemini, которые неизбежно передают данные россиян за рубеж, а китайские Qwen или DeepSeek могут адаптировать для использования в РФ, следует из документа.

Ранее Google сделала бесплатным ИИ, который знает привычки пользователя.