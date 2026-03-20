ЦБ снизил ключевую ставку до 15%

Банк России 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15%

ЦБ на заседании 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15%. Об этом регулятор сообщил в своем пресс-релизе.

Банк России пояснил, что российская экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

«В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий», — отметил ЦБ.

По данным ЦБ на 16 марта, годовая инфляция в России достигла 5,9%.

Это решение совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», ожидали снижения ключевой ставки до 14-15%.

«ЦБ 20 марта рассмотрит варианты со снижением до 14,5% и до 15%, а также с сохранением ставки без изменений. Однако наиболее серьезно будут оцениваться именно варианты со снижением: наиболее и равновероятными мне видятся сценарии со снижением до 14,5% и 14% (закладываю на них по 35% вероятности). Также с вероятностью в 25% считаю возможным снижение до 15%, и 5% вероятность оставляю за сохранением без изменения», — заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Динамика ставок по депозитам и займам обычно следует за траекторией ключевой ставки. Поскольку ключевая ставка была уменьшена на 0,5 процентного пункта, ставки по вкладам и кредитам могут снизиться на такую же величину.

Согласно данным ЦБ, максимальная доходность по депозитам в крупнейших банках по итогам февраля уже опустилась примерно до 14% годовых. Средний уровень ставок по необеспеченным кредитам в топ-20 банков сейчас находится в диапазоне 30–31% годовых. При этом в рекламе отдельные банки указывают минимальные ставки на уровне 23–25%, однако на практике итоговая стоимость заемных средств зачастую оказывается выше. Полная стоимость кредита по ряду продуктов с учетом комиссий и страховок может достигать 40–50% годовых. Что касается рыночной ипотеки, средневзвешенные ставки по ней сейчас держатся около 21–22% годовых.

Ранее россиянам посоветовали открыть несколько вкладов.

 
