Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Волонтеры прекратили поиски пропавшего по сценарию Усольцева экс-спецназовца

Amparo Garcia/Shutterstock/FOTODOM

Поиски бывшего спецназовца, который пропал в Красноярском крае, будут проводить только профессионалы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, в регионе серьезно ухудшилась погода, поэтому волонтеры не будут участвовать в мероприятиях до конца марта. В начале апреля они снова смогут присоединиться к поискам.

Тем временем профессионалы продолжают работу. Сейчас они обследуют маршрут, которым шел мужчина.

Экс-спецназовец пропал в Красноярском крае по тому же сценарию, что и семья Усольцевых. 9 марта он приехал ко входу в национальный парк на собственном транспорте и отправился на гору «Ермак». После этого он больше не отвечал на звонки.

Для его поисков специалисты используют беспилотники и другую технику. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Поработав на месте и осмотрев оставленную машину, сотрудники СК сделали вывод, что следов каких-либо преступлений против пропавшего нет.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!