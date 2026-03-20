Волонтеры прекратили поиски пропавшего по сценарию Усольцева экс-спецназовца

Поиски бывшего спецназовца, который пропал в Красноярском крае, будут проводить только профессионалы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, в регионе серьезно ухудшилась погода, поэтому волонтеры не будут участвовать в мероприятиях до конца марта. В начале апреля они снова смогут присоединиться к поискам.

Тем временем профессионалы продолжают работу. Сейчас они обследуют маршрут, которым шел мужчина.

Экс-спецназовец пропал в Красноярском крае по тому же сценарию, что и семья Усольцевых. 9 марта он приехал ко входу в национальный парк на собственном транспорте и отправился на гору «Ермак». После этого он больше не отвечал на звонки.

Для его поисков специалисты используют беспилотники и другую технику. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Поработав на месте и осмотрев оставленную машину, сотрудники СК сделали вывод, что следов каких-либо преступлений против пропавшего нет.

