Пожару на стройрынке в Московской области присвоили повышенный ранг сложности

Пожару на строительном рынке в Солнечногорске Московской области присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщает столичный портал MSK.ru.

«Пожару на рынке в подмосковном Солнечногорске присвоен повышенный ранг сложности. Также планируют задействовать авиацию», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы МЧС столичного региона, площадь пожара увеличилась до 4,7 тыс. метров. Тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка. К ликвидации привлечены 42 человека и 15 единиц техники. Проводится наращивание группировки, добавили в ведомстве.

Изначально сообщалось, что площадь возгорания — 1,8 тыс. «квадратов». Позже журналисты агентства «Москва» сообщили, что огонь перекинулся на крышу недействующего ТЦ по соседству. Сейчас в ликвидации пожара задействованы силы Москвы и области.

О пострадавших не сообщается.

