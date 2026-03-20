«Такаити не смеялась». Трамп пошутил про Перл-Харбор на встрече с премьером Японии

BZ: Такаити заметно напряглась после шутки Трампа про атаку на Перл-Харбор

На встрече с премьером Японии Санаэ Такаити Дональд Трамп в ответ на вопрос японского журналиста, почему США не предупредили союзников об ударах по Ирану, пошутил про Перл-Харбор: «Кто лучше Японии знает, что такое сюрприз?» Реакция Такаити, которая напряглась и переглянулась с делегацией, вызвала широкий резонанс в соцсетях. Эксперты назвали шутку дипломатическим казусом, способным навредить отношениям. Сама Такаити после встречи назвала Трампа «лучшим другом», но заявила, что Япония не может участвовать в разблокировании Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити пошутил об атаке на Перл-Харбор, отвечая на вопрос об ударах США по Ирану.

Журналист из Японии спросил американского лидера, почему Вашингтон не поставил в известность своих союзников о начале военных действий против Ирана.

«Мы хотели преподнести сюрприз — кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?» — ответил Трамп.

Речь идет об одном из ключевых сражений Второй мировой войны, когда 7 декабря 1941 года японские вооруженные силы нанесли внезапный удар по американской военно-морской базе Перл-Харбор на Гавайях.

Тогда за несколько часов погибли более 2,4 тыс. человек, а США потеряли четыре линкора, три крейсера, три эсминца и около 200 самолетов. После атаки 32-й президент США Франклин Рузвельт объявил войну Японии.

Реакция на слова Трампа

Немецкая газета Berliner Zeitung отмечает, что после реплики Трампа японский премьер Такаити заметно напряглась, выпрямилась на стуле и с тревогой посмотрела в сторону своей делегации.

Bloomberg отмечает, что «Такаити не засмеялась, а, напротив, сжала губы и бросила взгляд на своих советников».

На одном из отрезков видео встречи, опубликованном в СМИ, видно как Такаити вопросительно смотрит в сторону японской делегации. Газета The Telgraph отмечает, что после «неловкой паузы» Дональд Трамп добавил: «Он спрашивает меня о сюрпризе, и у нас он был».

В соцсетях реакции на слова Трампа разделились. Скандально известный сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал высказывание американского лидера «бесценным», сопроводив свою реакцию смайлами.

Шутку положительно оценили губернатор Техаса Грэг Эббот и сын американского президента Эрик Трамп, который написал в соцсети X, что высказывание президента США — это «один из лучших ответов журналисту в истории».

В свою очередь эксперты и журналисты считают, что шутка Трампа может навредить отношениям Вашингтона и Токио.

Эксперт изданий Foreign Policy и Nikkei Дерек Гроссман заявил, что «Трамп разрушает союзнические отношения между США и Японией».

«Посмотрите, как отреагировала Такаити. Это было не смешно и нанесет долгосрочный ущерб», — написал американский политолог в соцсети X.

Схожую точку зрения высказал журналист Адам Шварц, отметивший, что «это самый серьезный дипломатический казус в послевоенной истории американо-японских отношений».

Рядовые пользователи соцсетей также раскритиковали инцидент.

«Премьер-министр Японии выглядит как заложница, оглядывающаяся по комнате в поисках выхода, чтобы сбежать от этого сумасшедшего», — написал один из пользователей X.

Официальной реакции Токио на слова Трампа пока не последовало.

Ставка на обаяние: как Такаити общается с Трампом

После встречи в Белом доме премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что она и Дональд Трамп — «лучшие друзья».

«Более сильная Япония и более сильная Америка, более процветающая Япония и более процветающая Америка. Я твердо уверена, что Дональд и я — лучшие друзья, способные реализовать эту общую цель», — приводит ее слова газета The Independent.

В то же время Такаити разъяснила американскому лидеру, что Япония не сможет направить военные корабли для деблокирования Ормузского пролива на фоне войны США и Ирана.

Он подчеркнула, что страна ограничена в применении своих вооруженных сил за рубежом в соответствии с конституцией, которую для страны создали сами США после Второй мировой войны.

«Хотя разговор был деликатным, общее мнение заключалось в том, что безопасность Ормузского пролива крайне важна. Однако существуют определенные действия, которые мы можем и не можем предпринимать в рамках японского законодательства, поэтому я предоставила подробное объяснение этого вопроса», — приводит ее слова The Guardian.

По конституции Япония может направлять корабли Морских сил самообороны для участия только в «правоохранительных операциях», например антипиратской миссии у берегов Сомали в 2009 году, отмечает газета.

Однако глава правительства Японии не может отправить силы самообороны для вступления в полноценные боевые действия за рубежом. Кроме того, Такаити пока воздерживается от комментариев относительно того, считает ли Токио атаку США на Иран законной с точки зрения международного права, пишет The Guardian.

В свою очередь газета The New York Times отмечает, что Такаити «сделала ставку на обаяние» и прибегла к лести, чтобы уйти от вопроса участия Японии в операциях США на Ближнем Востоке.

«Я твердо верю, что только ты, Дональд, способен обеспечить мир во всем мире», — приводит ее слова NYT.