Назван срок поставок иранской нефти в порты Азии после снятия санкций США

Минэнерго США: иранская нефть попадет в порты через 3-4 дня после снятия санкций

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что после снятия санкций с иранской нефти, которая находится в танкерах в море, эти объемы можно будет доставить в порты Азии всего за три-четыре дня. Об этом сообщает Reuters.

«В течение нескольких дней, в течение трех-четырех дней, эта нефть начнет поступать в порты», — сказал Райт.

Глава министерства финансов США Скотт Бессант сообщил, что Вашингтон может в ближайшее время снять санкции с иранской нефти, которая уже погружена на танкеры и находится в море. Данный шаг, как пояснил министр, рассматривается американской администрацией в качестве инструмента для сдерживания роста мировых цен на энергоносители.

Ситуация на рынке осложняется тем, что Иран закрыл Ормузский пролив — ключевую транспортную артерию, через которую проходит значительная часть мировых нефтяных поставок. Ожидается, что именно высвобождение заблокированных санкциями объемов позволит частично компенсировать образовавшийся дефицит и стабилизировать цены.

