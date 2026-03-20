Швейцария блокирует экспорт оружия в США из-за войны с Ираном

Женева приостановила экспорт оружия Вашингтону из-за ситуации на Ближнем Востоке
Global Look Press

Швейцария приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия в США, сославшись на свой нейтралитет в условиях продолжающейся израильско-американской войны против Ирана. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что разрешения на экспорт военной техники в страны, участвующие в конфликте с Ираном, в период его продолжения выдаваться не будут.

«В настоящее время экспорт военной техники в США не может быть разрешен», — говорится в материале.

До этого полковник генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо объяснил, почему США не обстреливают иранские танкеры. По его словам, причина в том, что нефть необходима государствам Запада. При этом Бо убежден, что, несмотря на сложную ситуацию, Исламская Республика сейчас находится в выгодном положении.

14 марта Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков из-за войны в Иране. Федеральный совет (правительство) Швейцарии отклонил две заявки Штатов в пролете двух самолетов-разведчиков над своей территорией.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
