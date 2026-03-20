Дмитрий Колдун отказался слушать и комментировать кавер Margo на песню «Дай мне силу»

Певец Дмитрий Колдун отказался комментировать кавер Margo на свою песню «Дай мне силу». Менеджер артиста Константин заявил «Газете.Ru», что он не стал слушать новый трек коллеги.

О том, что протеже Филиппа Киркорова решила выпустить свою версию хита, стало известно зимой 2026 года. Однако команда Колдуна не знала, будет ли в итоге эта песня размещена на музыкальных площадках. А 20 марта композиция официально стала доступна в сети.

«Нет, Дмитрий трек не слушал и комментировать никак не собирается», — поделился представитель артиста.

До выхода песни Колдун признавался журналистам, что не владеет правами на нее. По его словам, правообладателем является Филипп Киркоров, поэтому у него не спрашивали разрешение на запись кавера.

Трек «Дай мне силу» — одна из самых известных работ Дмитрия Колдуна. Он выпустил его в 2007 году. Также среди хитов артиста — «Царевна» и «Корабли».

Ранее Дмитрий Колдун объяснил, почему не снимается в кино.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!