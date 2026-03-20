Захарова прокомментировала удар по иранскому порту на Каспийском море

Захарова: удар по порту Бендер-Энзели грозит втянуть страны Каспия в конфликт

Атака на порт Бендер-Энзели в ходе военной операции США и Израиля против Ирана задела экономические интересы России и других прикаспийских государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что каспийская гавань выступает в качестве важного торгово-логистического узла, который активно задействуется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием.

«Задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, безрассудные и безответственные действия США и Израиля создают угрозу втягивания прикаспийских государств в военный конфликт.

18 марта крупнейший порт Ирана на берегу Каспийского моря Бендер-Энзели был атакован с воздуха американскими и израильскими ВС.

По словам представителя городской мэрии, в ходе бомбардировки военные ударили ракетами по зданию таможни, административному зданию судоходной компании и другим объектам.

Ранее порт на юге Ирана подвергся американо-израильской атаке.