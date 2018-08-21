«Будет больше боли»: США ударили по Дерипаске и Вексельбергу

После того как бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг попали 6 апреля в санкционные списки США, их банковские счета на Кипре были заморожены и в результате этого они понесли убытки. Об этом во вторник сообщила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. Она выступала с докладом на слушаниях в банковском комитете сената.

Как утверждается в докладе минфина, в результате санкций состояние бизнесменов значительно уменьшилось: например, в результате санкций Дерипаска потерял половину состояния. Журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в $6,7 млрд в 2018 году.

Состояние Вексельберга уменьшилось на $3 млрд — с $16,4 млрд на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля.

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За период с января 2017 года в санкционные списки OFAC попали порядка 200 российских юридических и физических лиц, сказала замминистра, выделив «Рособоронэкспорт», «ЕвроСибЭнерго», «Сургутнефтегаз», Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Кирилла Шамалова, Алексея Миллера, Андрея Костина, Андрея Акимова, Николая Патрушева, Владимира Колокольцева.

Введение санкций сделало их, по выражению чиновницы, «радиоактивными». Заморожены активы фигурантов списка на «сотни миллионов долларов», добавила Сигал Манделкер.

Причинить побольше боли

В докладе минфина также отмечается, что последние полтора года американские власти оказывают давление на власти Кипра, чтобы урегулировать проблему «значительных объемов подозрительных российских средств и инвестиций», проходящих через банковскую систему этой страны.

И хотя Кипр остается юрисдикцией, вызывающей опасения США с точки зрения отмывания российских денег, прогресс уже достигнут, подчеркивает Манделкер. Так, в мае 2018 года власти Кипра издали директиву, которая предписывает банкам устранить «определенные финансовые риски со стороны компаний-пустышек».

Манделкер также заявила о готовности причинить России «больше экономической боли», если власти РФ не изменят поведение на международной арене.

«Результат наших санкций и прочих финансовых мер необходимо измерять их стратегическим эффектом. Так как злонамеренные действия России продолжаются, мы считаем, что авантюризм России оказался очевидно ограничен пониманием того, что мы можем, применить широкий спектр наших полномочий и причинить России еще больше экономической боли», — сказала Манделкер.

По ее словам, американская сторона «без колебаний» прибегнет к таким мерам, если поведение России не изменится. Манделкер курирует в минфине противодействие терроризму и финансовую разведку.

Действия минфина США имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах, говорится также в докладе. А последствия американских экономических ограничений «ощущаются далеко за пределами затронутых организаций и лиц», считает Манделкер.

«Западные санкции и последующая геополитическая напряженность повысили уровень неопределенности и затормозили внутренние и иностранные частные капиталовложения в России. В энергетическом секторе наши санкции ограничили важные инвестиции в разведочные <...> проекты, необходимые для того, чтобы увеличить объемы добычи нефти и газа в России.

В целом зарубежные прямые инвестиции в Россию упали с 2013 года более чем на 5%, причем ощутимое их снижение пришлось на долю прямых инвестиций из США - они сократились с 2013 года на 80%», — заявила замминистра, добавив, что прямые инвестиции в Россию со стороны других крупных экономик также снизились за этот период.

«Россия принимает во внимание эти последствия», — резюмировал Манделкер.

Убрать Дерипаску

В апреле этого года США внесли в санкционный список владельца «Реновы» Виктора Вексельберга, а также Олега Дерипаску и связанные с ним компании — «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группу ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести с ними бизнес. Дерипаска планировал снизить свою участие в руководстве компаний до 45%.

Представитель министерства финансов США Маршал Биллингсли в ходе своего выступления на слушаниях в комитете сената по международным делам во вторник заявил, что американское руководство не планирует снимать санкции с российского «Русала» и будут добиваться полного вывода бизнесмена Олега Дерипаски из руководства компании, передает РИА «Новости».

«Сенатор, мне неизвестно о каких-либо намерениях, я цитирую: «заключить сделку» с «Русалом», но мы добиваемся окончательного вывода Дерипаски из числа владельцев или контролирующих лиц «Русала» и En+», — сказал Биллингсли, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения, появившиеся в СМИ, о возможном ослаблении санкционного режима в отношении российской компании. По его словам, в США далеки от того, чтобы снижать санкционное давление.

Ранее в июле министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что Вашингтон рассчитывает найти приемлемое решение по снятию санкций с компании «Русал». Об этом сообщало агентство Reuters.

По его словам, США не планируют выводить «Русал» из бизнеса. Он также подчеркнул, что целью Вашингтона является поиск приемлемого решения в отношении «Русала».

Ранее Мнучин заявил, что «Русал» направил в минфин США предложения, которые могут привести к снятию санкций с компании. 16 июля СМИ сообщили, что правительство России намерено поддержать попавшую под санкции компанию «Русал» за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза.

Представитель Вексельберга сообщил, что «у Вексельберга никогда не было и нет «средств» на Кипре». А в «Русале» «Газете.Ru» сообщили, что не комментируют доклад минфина США.