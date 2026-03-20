Названа причина смерти жены Олега Басилашвили

78.ru: причиной смерти телеведущей Мшанской стал обширный инфаркт
Причиной смерти телеведущей Галины Мшанской стал обширный инфаркт. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание 78.ru.

Как уточнил источник, состояние здоровья 91-летней жены Олега Басилашвили резко ухудшилось в декабре, и с того момента она много времени находилась в больнице.

Театр БДТ после смерти Мшанской отменил запланированный на 25 марта вечер с ее мужем Олегом Басилашвили. В театре пообещали помочь в организации похорон Мшанской.

«Театр выражает огромные соболезнования и будет всячески поддерживать Олега Валериановича», — заявили в БДТ.

Известно, что Галину Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище 23 марта.

Галина Мшанская вела на канале «Культура» программу «Царская ложа», освещавшую самые важные события в музыкальной жизни Санкт-Петербурга. Она интервьюировала и снимала практически всех звезд классической музыки и балета за последние десятилетия. О ее смерти 20 марта сообщила журналистка Ника Стрижак.

