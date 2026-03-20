Названа причина смерти жены Олега Басилашвили

Причиной смерти телеведущей Галины Мшанской стал обширный инфаркт. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание 78.ru.

Как уточнил источник, состояние здоровья 91-летней жены Олега Басилашвили резко ухудшилось в декабре, и с того момента она много времени находилась в больнице.

Театр БДТ после смерти Мшанской отменил запланированный на 25 марта вечер с ее мужем Олегом Басилашвили. В театре пообещали помочь в организации похорон Мшанской.

«Театр выражает огромные соболезнования и будет всячески поддерживать Олега Валериановича», — заявили в БДТ.

Известно, что Галину Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище 23 марта.

Галина Мшанская вела на канале «Культура» программу «Царская ложа», освещавшую самые важные события в музыкальной жизни Санкт-Петербурга. Она интервьюировала и снимала практически всех звезд классической музыки и балета за последние десятилетия. О ее смерти 20 марта сообщила журналистка Ника Стрижак.

