Набиуллина оценила ослабление курса рубля

Набиуллина: говорить о тенденции ослабления курса рубля рано
Говорить о выраженной тенденции ослабления курса рубля пока рано. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Курс рубля в последние недели ослаб. Но в целом колеблется примерно в том диапазоне, в котором он находился в течение прошедшего года. Говорить о выраженной тенденции преждевременно», — подчеркнула глава ЦБ РФ.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев объяснил резкий взлет курсов иностранных валют. Резкий взлет доллара выше 87 рублей и евро — к отметке 100 рублей на внебиржевом рынке связан со спекулятивной активностью на фоне общего ослабления рубля, рассказал эксперт.

Он напомнил, что рубль начал слабеть 25 февраля, когда стало известно, что власти обсуждают снижение цены отсечения по нефти, а 4 марта Минфин объявил, что в марте не будет проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Ведомство прямо объяснило это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве, указал Васильев.

Ранее Набиуллина анонсировала создание единого реестра банковских карт.

 
