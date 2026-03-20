Пожар, в котором пострадали люди, парализовал движение в Москве

В Москве из-за пожара перекрыли движение для авто

В Москве из-за возгорания на строительном рынке движение транспорта перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с возгоранием в Крюково (в районе корпуса 1562) движение по ул. Андреевка временно перекрыто. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда перекрытого участка.

Пожар начался днем 20 марта. Как уточняет Telegram-канал 112, площадь возгорания составила 1,8 тыс. квадратных метров. К ликвидации привлечены 42 человека и 15 единиц техники. Журналисты сообщили, что огонь перекинулся на крышу недействующего ТЦ по соседству. Сейчас в ликвидации пожара задействованы силы Москвы и области.

В Telegram-канале «РЕН ТВ. Новости» сообщили, что два человека обратились за помощью медиков при пожаре на строительном рынке.

