«Похоже на фантастику»: в Госдуме объяснили, зачем США вооружать космос

Депутат Журавлев: США продолжают стратегию «Звездных войн» Рейгана
Сергей Корсаков/Роскосмос

Россия не будет отвечать зеркально США на милитаризацию космоса, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что заявления министра войны США Пита Хегсета о притязаниях на космос похожи на фантастику.

«Заявления главы Пентагона Хегсета о доминировании в космосе — это прямое продолжение стратегии США, заложенной еще программой «Звездные войны» Рейгана, но теперь подкрепленное реальными структурами вроде Космических сил и контрактами с частным бизнесом. Хотя это похоже на фантастику, риторика о контроле над безвоздушным пространством давно стала частью военной доктрины США, нацеленной на использование орбиты для превосходства на Земле», — заявил он.

Парламентарий добавил, что США могут воспользоваться «лазейкой» в международном договоре 1967 года о запрете оружия массового уничтожения в космосе. Журавлев заявил, что Китай и Россия всегда были против вооружения космоса.

«Между прочим, существует международный договор о космосе 1967 года, который прямо запрещает государствам выводить на орбиту оружие массового уничтожения: ядерное, химическое, биологическое. Но в этом и есть юридическая лазейка — США утверждают, что их оружие самое обыкновенное, а значит, тащить его в космос можно. Россия и Китай долгое время добивались полного запрета, но США всегда были против, имея в виду как раз те самые рейгановские программы. Мы всегда выступали против милитаризации космоса. Но в данной ситуации вряд ли будем просто наблюдать: ответом станет не зеркальная гонка вооружений, а по крайней мере наращивание средств защиты — систем слежения и радиоэлектронной борьбы — чтобы нейтрализовать потенциальные угрозы с орбиты», — заключил он.

Комментируя слова Хегсета об оружии в космосе, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выражает озабоченность настроем США. Она отметила, что реализация США курса на наращивание силового потенциала в космосе чревата гонкой вооружений и подрывом глобальной безопасности. Захарова заявила, что международное сообщество должно отреагировать на стремление Вашингтона милитаризировать космос.

В августе 2025 года сообщалось, что NASA намерена построить ядерный реактор на Луне. Эксперты в области космоса в разговоре с «Газетой.Ru» тогда обвинили США в нарушении норм освоения космоса.

Ранее чиновник заявил, что Россия начнет освоение дальнего космоса с Венеры.

 
