Девять человек пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В Москве два автобуса попали в автомобильную аварию. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

«Два рейсовых автобуса столкнулись на юго-западе Москвы. Пострадали девять человек», – говорится в публикации.

Столкновение произошло на Варшавском шоссе, автобусы ехали из Подмосковья. На опубликованных в сети кадрах видно, что машины получили повреждения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

