Лерчек заявила, что ее десять раз отказывались отпустить к врачу

Защита Лерчек получила отказ по 10 ходатайствам с просьбой отпустить блогершу к врачу

Защита Лерчек (Валерий Чекалиной) заявила, что за время нахождения блогерши под домашним арестом ее десять раз отказывались отпустить к врачу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее заявление.

Лерчек подала заявление на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, в котором просит проверить действия следователя, принимавшего эти решения.

«Всего по делу было заявлено более 10 ходатайств и жалоб о разрешении выезда к врачу», — говорится в заявлении Чекалиной.

Блогерша добавила, что каждый раз защита получала отказы.

В феврале Валерия Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. К заявлению адвокаты блогерши приложила выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее Лерчек раскрыла свое самочувствие после первого курса иммунотерапии.