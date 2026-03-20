Муж Ивлеевой задолжал налоговой больше полумиллиона

_agentgirl_/Instagram

Муж блогерши Насти Ивлеевой предприниматель Филипп Бегак задолжал налоговой больше полумиллиона рублей. Об этом сообщило издание Super.

По информации издания, он накопил перед ФСН долг в размере 571 тысячи рублей.

Бегак учредитель двух компаний. Выручка строительной фирмы «СК Фронтон» в 2024 году достигла почти 70 млн рублей, из них чистой прибыли — 1,2 млн рублей. Также у него есть ООО «Пахарь», которое разводит птиц с 2025 года.

Ивлеева объявила о браке с Бегаком в декабре 2024 года. До этого она в течение долгого времени не комментировала свою личную жизнь.

Накануне блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) погасила многомиллионную задолженность перед ФНС. Ее долг составлял 175 млн рублей.

Ранее мать и внебрачный сын Пьера Нарцисса выдвинули права на многомиллионное наследство певца.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
