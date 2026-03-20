Пара из Астрахани похитила у бойцов СВО выплаты на миллионы рублей

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Пару из Астраханской области подозревают в краже денег у участников СВО, которых они обманом заставили подписать контракты. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии сотрудников правоохранительных органов, в махинациях участвовали 42-летняя женщина и ее 49-летний сожитель. Они предлагали людям отправиться на СВО, но в тыл.

Когда пострадавшие подписывали контракт, пара обманом получала данные банковских карт мужчин.

«В результате сообщники присвоили поступившие на счета военнослужащих единовременные выплаты и компенсации на общую сумму более шести миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Всего от таких махинаций пострадали три человека. Еще одна пострадавшая, жена одного из мужчин, была похищена парой. Они удерживали женщину, чтобы получить доступ к карте с соцвыплатами.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся под арестом. Следователи тем временем выясняют все обстоятельства.

Ранее мошенники силой женили мужчин, заставляли уйти на СВО и похищали выплаты.

 
