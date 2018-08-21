Химатака на рубль: блокировка счетов и новые санкции

США заморозили российские активы на сотни миллионов долларов в рамках санкций. Об этом говорится в докладе минфина США, подготовленном к слушаниям в банковском комитете сената конгресса США.

«Западные санкции и последующая геополитическая напряженность повысили уровень неопределенности и затормозили внутренние и иностранные частные капиталовложения в России. В энергетическом секторе наши санкции ограничили важные инвестиции в разведочные <...> проекты, необходимые для того, чтобы увеличить объемы добычи нефти и газа в России.

В целом зарубежные прямые инвестиции в Россию упали с 2013 года более чем на 5%, причем ощутимое их снижение пришлось на долю прямых инвестиций из США — они сократились с 2013 года на 80%», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

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В частности, речь идет о блокировке счетов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Бизнесмены и их компании (En+, «Русал», «Ренова») попали под санкции 6 апреля этого года. Наиболее активные действия по выходу из режима ограничений предпринимает Олег Дерипаска. Для этого он вышел из руководящих органов и сокращает свое участие в En+ и «Русале».

Кроме того, во вторник, 21 августа, были расширены санкции за «российские кибератаки» (под ограничения попали два физических и два юридических лица) и за сотрудничество с КНДР (две компании и шесть судов).

США будут и дальше вводить санкции против России, если «Москва не изменит свое поведение», говорят в американском минфине.

К 18:00 мск курс доллара вырос на 0,3% до 67,4 руб., курс евро прибавил 0,6% и составил 77,7 руб.

Давление на рубль оказывают и внутренние факторы. Банк России начал снова покупать валюту для Минфина. Напомним, что финансовое ведомство направляет на эти цели нефтегазовые доходы бюджета свыше $40 за баррель. «Бюджетное правило» де-факто начало действовать в прошлом году.

Согласно сообщениям Минфина, с 7 августа по 6 сентября на интервенции предполагалось направить 383,2 млрд руб., что соответствует дневному уровню в 16,7 млрд руб. Эти планы были нарушены падением рубля, пик которого пришелся на 9-10 августа, после того, как США объявили о намерении ввести против России новые санкции за «дело Скрипалей». 9 августа ЦБ сократил объем интервенций вдвое – до 8,4 млрд руб. А с 10 августа покупки были прекращены.

В следующий раз ЦБ вышел на рынок только 20 августа и приобрел валюты на 17,5 млрд руб., следует из материалов регулятора. Дневной объем покупок будет и дальше превышать плановый показатель из-за этой недельной паузы.

Во вторник утреннее ослабление рубля можно объяснить новостями о возобновлении покупок валюты ЦБ для Минфина, отмечает Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал».

«Отметим, что, с одной стороны, возвращение на рынок ЦБ свидетельствует об окончательной стабилизации рыночной ситуации после очередной волны девальвации в первой половине августа. С другой стороны — регулятор будет вынужден наверстывать ускоренными темпами план покупок до 6 сентября, что может оказать давление на позиции рубля», — указывает он.

Возобновление покупки валюты для Минфина, да еще и в повышенных объемах, в ближайшие дни будет препятствовать спуску рубля к более низким отметкам, соглашается Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

В среду, с большой долей вероятности, можно ожидать новой атаки спекулянтов атаки на рубль. Именно 22 августа должен быть введен первый пакет «химических» санкций против России. В него будет включен запрет на поставку в Россию технологий и технологических товаров, так называемого двойного назначения. Через три месяца предполагается задействование второго пакета, в рамках которого могут быть запрещены прямые авиарейсы между РФ и США, сведена к минимуму внешняя торговля и понижен уровень дипотношений.

В тоже время в рыночную стоимость российской валюты введение антироссийских санкций, при чем в двух раундах, отчасти уже заложено, говорит Анастасия Соснова. Поэтому, если завтра не будет санкционных сюрпризов, то рубль может просесть до 68,0-68,5 за доллар, а затем отыграть позиции и укрепиться до 66-67, считает она.

Первый пакет санкций США против РФ из-за «дела Скрипалей» не подразумевает ограничений на покупку российского госдолга, поэтому мы не ждем реакции «россиянина» на новые санкции, комментирует аналитик «Алор брокер» Екатерина Конюхова.

«Возобновление покупок валюты также свидетельствует о том, что курс рубля временно стабилизировался, и Банк России не ждет завтра скачков курса на фоне ввода санкций. В ближайшие дни ориентир по торгам в паре доллар/рубль на диапазон 67-68», — резюмирует аналитик.

К тому, что новые санкции появляются постоянно, рынок уже привык. Впрочем, спекулянты могут разогнать доллар в ближайшие дни и до 70 рублей, говорит Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс».

Будет ли ЦБ реагировать на новый виток ослабления рубля? Нет, о таких планах регулятор не объявлял. Ни ему, ни правительству нет смысла останавливать девальвацию. Банк России бережет резервы (сейчас их $457,6 млрд), а федеральный бюджет получает дополнительные доходы от слабого рубля.

По данным Минфина, за семь месяцев этого года бюджет сверстан с профицитом в 1,4 трлн руб., в Фонде национального благосостояния находилось 4,8 трлн руб.

«Мы полагаем, что по итогам года профицит бюджета составит 2,2% ВВП, но если рубль останется слабым до конца года, профицит может быть еще больше», — прогнозируют аналитики Sberbank CIB.

ЦБ же в своем комментарии подчеркивал, что «эпизоды» повышенной волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. «Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — уверен регулятор.