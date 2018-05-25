Нефтяной блокчейн: почему нефтяники переходят на цифру

Газпром нефть» предполагает увеличить производство углеводородов к 2020 году до 100 млн тонн внефтяного эквивалента, даже при сохранении действующих ограничений на добычу в рамках сделки ОПЕК+. Заявил журналистам глава компании Александр Дюков на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

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«Даже если остаться в рамках, которые сегодня установлены сделкой ОПЕК+, то в 2020 году мы превысим планку. Но естественно, если будет принято решение о пересмотре квот, мы это сделаем все равно раньше», — сказал он.

Добыча компании в прошлом году выросла на 4% почти до 90 млн тонн н.э. В этом году, при сохранении квот, она останется примерно на этом же уровне, сообщил Дюков.

Сделка ОПЕК+ предполагает ограничение на добычу в объеме 1,8 млн баррелей в сутки, из которых российские обязательства составляют 300 тысяч баррелей. Глава «Газпром нефти» полагает, что квоты можно пересмотреть, поскольку ситуация на рынке стабилизировалась и спрос растет.

«И чтобы не допустить нового разбалансирования рынка, нужно пересмотреть квоты сделки ОПЕК+ в сторону увеличения. На сколько - это счетная задача, её должны проводить специалисты, располагающие данными», - сказал он.

Впрочем, сегодня для компании важен не только рост объемов добычи, но и рост эффективности бизнеса, которому должна способствовать цифровизация бизнеса компании. Цифровые технологии позволяют повысить эффективность бизнеса, это, бесспорно, подчеркивает Александр Дюков.

Компания переходит на «цифру» по всей цепочке – от скважины до заправочного пистолета. В геологоразведке большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект при том же объеме в более короткие сроки информации позволяют получить наиболее качественную геологическую модель. От этого зависит то, насколько правильным будет дальнейшее решение о разработке месторождения.

«Вариантов разработки не то что тысячи, стони тысяч. Ни один инженер никогда не сможет принять оптимальное решение в сжатые сроки. На это уйдут годы. А время – деньги», - говорит Дюков.

При строительстве скважины, цифровые технологии позволяют вам сделать это быстрее и эффективные. Они позволяют работать в пласте толщиной два-три метра на глубине в два-три километра.

«Ты уже не идешь в темной комнате, наталкиваясь на стены и набивая шишки в поисках выхода, у тебя, как у машины беспилотника, появляется радар, ты заранее принимаешь решение и поворачиваешь куда нужно», - поясняет глава «Газпром нефти».

Искусственный интеллект с машинным обучением позволяет управлять и цифровой моделью месторождения и всеми физическими объектами (насосоами, задвижками и пр). Ни один оператор этого не может.

Тот же эффект дает применение «цифры» в транспортировке и логистике, переработке, управлении сбытовой сетью. Например, на нефтеперерабатывающем заводе можно больше производить бензина или дизеля, и поставлять в определенные точки сбыта, исходя из рыночной ситуации. Кроме того, исключение из многих производственных процессов человека позволяет снизить число аварий, поскольку 95% происшествий связаны именно с человеческим фактором. Не менее важно сегодня предоставлять онлайн-услуги и конечным клиентам.

«Если раньше все крутилось вокруг физического актива, то сейчас все крутится вокруг клиента. Ему не надо куда-то идти, берешь смартфон, скачиваешь приложение и попадаешь на цифровую платформу, откуда получаешь доступ ко всем сервисам. Конечно, можно ничего не делать. Но тогда все нефтяные компании станут заложником владельцем цифровых платформ – Яндекса, Гугла, Убера и пр. Эти ребята и будут зарабатывать. Мы не хотим дать им такую возможность, поэтому и применяем цифровые технологии», - резюмирует Александр Дюков.

Стоит отметить, что в рамках ПМЭФ «Газпром нефть» подписала с Mail.Ru Group соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения цифровых технологий и решений индустрии 4.0. Ключевым направлением совместной работы станет разработка, тестирование и внедрение решений по накоплению и обработке данных в реальном времени — BigData и FastData — для оптимизации и повышения эффективности процессов в области логистики, переработки и сбыта нефтепродуктов.

В результате будет создана универсальная система на основе российского программного обеспечения, которая позволит в режиме онлайн осуществлять комплексное управление производством, реализацией и доставкой продукции с производственных активов компании в любую точку мира. Система будет интегрирована в глобальную IT-платформу «Газпром нефти», над созданием которой компания работает в рамках цифровой трансформации бизнеса.