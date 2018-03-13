Штрафы и квоты: как фирмы спрячутся от инвалидов

Штраф за невыход на работу

Минтруд России разработал пакет документов, направленных на расширение доступа рынка труда для инвалидов.

Реклама

Ведомство предлагает установить на уровне субъектов России компенсационные выплаты для работодателей в размере не меньше 7,8 тысячи рублей за один месяц в случае, если инвалид не вышел на рабочее место, которое предусмотрено квотой для его приема на работу. Средства за каждого человека направляются в фонд содействия трудоустройству инвалидов, предусмотренный в составе бюджета субъекта, следует из законопроекта, размещенного на портале regulation.gov.ru.

Предполагается, что сумма устанавливается региональным законом и будет индексироваться в сроки и в объемах, аналогичных индексации прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Напомним, что согласно закону для работодателей, численность сотрудников в которых превышает 100 человек, устанавливается квота в размере 2-4% среднесписочной численности работников. Для фирм, где трудятся не менее 35 человек и не более 100 человек — не выше 3%.

Ежемесячная плата 7,8 тысяч рублей за каждое место – это абсурд, считает член общественного совета при Минтруде Максим Довгялло. «Получается, независимо от того, есть ли квалифицированные инвалиды в малом городке или нет, если по квоте не заполню это место, будет 7,8 тыс. рублей браться плата», — отметил он.

Но сегодня многим компаниям, особенно крупным, легче заплатить эти деньги, чем принимать на работу человека с инвалидностью, говорит член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов Надежда Белькова. «Работодателю не интересно возиться с инвалидами, потому что он почти ничего не получает от этого. Для него важно получить прибыль, а с инвалидом это очень сложно. Плюс у таких людей укороченный рабочий день. Компания теряет рентабельность, поэтому работодателю легче заплатить и забыть», — сказала эксперт.

Спрятаться от инвалидов в тень

Еще одним законопроектом Минтруд предлагает ввести штраф не только для должностных лиц, как предусмотрено законом сейчас, но и для самих компаний, если те не исполнили обязанность по созданию или выделению рабочих мест для инвалидов по квоте. Так, юрлица предлагается штрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Те же меры предусмотрены и при отказе принять на работу данные категории граждан. При этом штраф для должностных лиц не поменяется и составит от 10 до 50 тысяч рублей.

Такой подход Белькова назвала недальновидным. Она опасается, что при введении таких штрафов пострадает малый бизнес, и не исключено, что компании-работодатели будут уходить в тень.

Предложенные меры усиливают фискальную составляющую содействия трудоустройства инвалидов, то есть они направлены на то, чтобы заставить принимать на работу такие категории граждан, говорит эксперт по делам инвалидов ОНФ Александр Лысенко.

«Это метод плетки. Но он работает только тогда, когда одновременно применяется метод пряника. Я думаю, что сейчас вместе с тем, что предлагает Минтруд, нужно подумать, как стимулировать работодателей, чтобы они принимали на работу инвалидов», — поделился мнением Лысенко.

По словам эксперта, нужно ввести такие механизмы как, например, софинансирование заработной платы инвалидам, хотя бы на первый и второй годы, финансирование их стажировок на рабочих местах.

«Считаем крайне важным соблюсти баланс интересов как потенциальных соискателей из числа инвалидов, так и работодателей. В соответствии с чем представленные законопроекты должны пройти согласование и доработку с участием объединений работодателей и предпринимателей и общественных объединений инвалидов», — говорит Антон Яремчук из Агентства стратегических инициатив.

Увеличение квоты до 600 тыс. человек

Кроме того, в этом году Минтруд намерен увеличить число рабочих мест для инвалидов в соответствии с установленной квотой и заявленных в органах службы занятости в 2018 году до 600 тысяч единиц, о чем говорится в публичной декларации целей и задач ведомства.

«Речь идет о том, чтобы повысить роль службы занятости в трудоустройстве инвалидов. Эти 600 тысяч должны быть заявлены туда», — сказала управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина.

Правда, не все эксперты понимают, зачем заявлять места в службу, поскольку нет уверенности, что туда обратятся все инвалиды. Есть вероятность, что люди предпочтут трудоустроиться через свои каналы.

Как ранее уточнили «Газете.Ru» в Минтруде, «на конец 2017 года работодателями были заявлены 429 688 рабочих мест для инвалидов, из которых заняты 304 369 человек».

Недобор по итогам прошлого года может быть обусловлен тем, что сегодня сначала создаются рабочие места якобы для инвалидов, но не под конкретного человека с инвалидностью, то есть они создаются «для галочки», считает Белькова.

При этом квоту в 600 тыс. человек она не считает чрезмерной. «600 тысяч на всю страну – это очень мало, учитывая сколько инвалидов в России. При этом 68% из них имеют показания к труду», — высказала свое мнение Белькова.

Согласно данным Росстата, доля работающих инвалидов составляет всего 16,9% в общей численности инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. В данном случае речь идет о чуть более 2 млн человек. При этом в 2017 году насчитывалось 12,2 млн граждан с инвалидностью.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин говорил, что необходимо стремиться к повышению уровня трудоустроенности инвалидов до 40%. В настоящее время речь идет об уровне около 25%, но количество желающих работать гораздо больше. По его словам, из каждых 33 тысяч квотированных мест используются лишь 11 тысяч. Глава государства связал возможные причины такого положение с тем, что «предоставляемые места просто людей не устраивают, потому что экономика предоставляет рабочие места инвалидам по остаточному принципу».

«Это, как правило, низкоквалифицированные рабочие места и плохооплачиваемые», — сказал Путин.

Если посмотреть на причины, по которым чаще всего инвалиды в возрасте 16 лет и более отказывались от предложений работы в 2016-2017 годы, то в половине случаев речь идет о низкой зарплате – 51,5%. Согласно информации Росстата, 25,7% респондентов в зависимости от наличия инвалидности назвали поводом для отказа сам характер работы, 24,9% респондентов – условия труда. Также были отказы из-за предложений работы не по специальности и удаленности от дома.