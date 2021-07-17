Массовое ДТП на западе Москвы произошло из-за каршеринга. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия погиб один человек.

Отмечается, что водитель каршеринга не справился с управлением и выехал на встречную полосу, погибшим оказался именно он.

По предварительным данным Дептранса, пострадал один человек.

В ночь на 17 июля стало известно, что умер пятилетний мальчик, которого сбили вместе еще с двумя детьми на западе столицы. Двое остальных находятся в тяжелом состоянии. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.