Внедорожник сбил пешеходов в центре Москвы

Внедорожник вынесло на тротуар с людьми после столкновения с другим автомобилем на Остоженке в центре Москвы. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-служба столичного главка МВД.

Авария произошла на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. По предварительным данным, после столкновения одну из машин откинуло на тротуар, где шли два пешехода. Их сбили. После случившегося одному из них понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время детали ДТП устанавливаются.

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