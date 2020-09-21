Внедорожник сбил пешеходов в центре Москвы
Ник Пригоров
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Внедорожник вынесло на тротуар с людьми после столкновения с другим автомобилем на Остоженке в центре Москвы. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-служба столичного главка МВД.
Авария произошла на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. По предварительным данным, после столкновения одну из машин откинуло на тротуар, где шли два пешехода. Их сбили. После случившегося одному из них понадобилась медицинская помощь.
В настоящее время детали ДТП устанавливаются.
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