В Милане мошенники оставляют поддельные штрафы на лобовых стеклах автомобилей

В Милане мошенники оставляют поддельные квитанции на лобовых стеклах автомобилей, в которых требует запалить €175 за неправильную парковку. Об этом сообщает Silenzi e Falsita.

Отмечается, что городские полицейские уже предупредили граждан о злоумышленниках.

«На некоторых автомобилях были обнаружены штрафы, как на прилагаемой фотографии», — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, это не настоящие штрафы, налагаемые сотрудниками полиции, а фальшивки мошенников.

Стражи порядка попросили горожан принести в полицейские участки похожие квитанции.

Уточняется, что многие автомобилисты уже попались на уловку злоумышленников.