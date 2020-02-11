В Милане мошенники оставляют поддельные штрафы на лобовых стеклах автомобилей
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В Милане мошенники оставляют поддельные квитанции на лобовых стеклах автомобилей, в которых требует запалить €175 за неправильную парковку. Об этом сообщает Silenzi e Falsita.
Отмечается, что городские полицейские уже предупредили граждан о злоумышленниках.
«На некоторых автомобилях были обнаружены штрафы, как на прилагаемой фотографии», — говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, это не настоящие штрафы, налагаемые сотрудниками полиции, а фальшивки мошенников.
Стражи порядка попросили горожан принести в полицейские участки похожие квитанции.
Уточняется, что многие автомобилисты уже попались на уловку злоумышленников.