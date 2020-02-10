На западе Москвы произошло смертельное ДТП

На западе Москвы произошло произошло столкновение такси и микроавтобуса с гражданами Белоруссии. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что ДТП произошло в районе Славянского бульвара.

Уточняется, что в результате аварии скончался водитель такси, еще шесть пассажиров микроавтобуса получили ранения разной степени тяжести.

На месте работают спасательные службы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.

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