На западе Москвы произошло смертельное ДТП
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На западе Москвы произошло произошло столкновение такси и микроавтобуса с гражданами Белоруссии. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что ДТП произошло в районе Славянского бульвара.
Уточняется, что в результате аварии скончался водитель такси, еще шесть пассажиров микроавтобуса получили ранения разной степени тяжести.
На месте работают спасательные службы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.
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