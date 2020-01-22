Летевший в Мурманск самолет вернулся в Пулково из-за непогоды
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Самолет, следовавший в Мурманск, вернулся в петербургский аэропорт Пулково из-за непогоды. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что пассажирский лайнер вернулся на запасной аэродром.
Уточняется, что если метеоусловия в Мурманске улучшатся, что самолет опять вылетит в 21:35 мск из Пулково.
В Мурманске на данный момент сильный ветер и снегопад.
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