Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя в Перми

Пьяный водитель внедорожника был задержан в Перми, во время погони полицейские были вынуждены открыть стрельбу. Об этом сообщает портал 59.Ru со ссылкой на краевую полицию.

В ночь на 30 ноября водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был замечен полицией. Автомобилист проигнорировал требование об остановке транспортного средства и попытался скрыться, протаранив машину полиции.

В ходе погони сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены открыть стрельбу по колесам автомобиля. В результате действий полиции, 36-летний пермяк был задержан.

В отношении нарушителя возбудили несколько административных дел, ему грозит штраф и лишение водительских прав.

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