С автомобиля российского дипломата в Киеве украли номерные знаки

Номерные знаки украли с автомобиля сотрудника посольства России в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что знаки были украдены, когда автомобиль был припаркован рядом с жилым домом.

Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 185 УК Украины (кража).

Поясняется, что нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский дипломат попался на ДТП.