Стало известно о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском

Стало известно, в каком состоянии находится водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом под Новороссийском, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По имеющейся информации, водитель легкового автомобиля Volkswagen Touareg, все пассажиры которого погибли, госпитализирован с травмами средней степени тяжести. На данный момент, он остается в больнице.

Информация о состоянии водителя автобуса уточняется.

Ранее 44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском.