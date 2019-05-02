Насмерть сбит пешеход на переходе в Подмосковье

В подмосковном Климовске автомобиль насмерть сбил пешехода в зоне пешеходного перехода, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры по региону.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 1 мая в районе городского округа Подольск.

«На пересечении ул. Победы и Рощинская насмерть сбит пешеход в зоне пешеходного перехода», — сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства инцидента в настоящий момент не уточняются.

Ранее сообщалось, что троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве.