В Киеве опрокинулся военный грузовик

В Киеве недалеко от Дарницкого моста перевернулся военный грузовик. Об этом сообщает УНИАН.

По информации агентства, инцидент произошел на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе. По предварительным данным, водитель транспортного средства пытался избежать аварии, не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

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Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Запорожье при опрокидывании грузовика ВСУ погиб военный.