В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три иномарки

В результате столкновения трех иномарок на Ленинградском шоссе пострадал один человек, передает агентство «Москва» сообщение источника в экстренных службах города.

«На Ленинградском шоссе в районе д. 16, стр. 4 произошло ДТП с участием трех автомобилей — столкнулись Chrysler, Mercedes и Range Rover», — сказал источник.

Реклама

Он отметил, что один человек получил травмы. Его состояние он не уточнил.

Из-за аварии на Ленинградском шоссе перекрыли три полосы движения из пяти.

Ранее сообщалось, что на МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус. Отмечалось, что авария произошла в районе Гурьевского проезда. В результате инцидента два пассажира обратились за медицинской помощью.