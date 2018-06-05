Новак сообщил о восстановлении ситуации с топливным рынком

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что баланс цен на российском топливном рынке восстановлен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, что правительством принято решение о снижении акциза на бензин и дизельное топливо, с 1 июня уже это снижение действует, и уже на рынке по сути восстановлена ситуация и баланс по ценам на оптовом рынке и на розничном», — сказал Новак.

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Накануне сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить новые меры для стабилизации цен на бензин.

Он также призвал власти не ослаблять контроль за этой ситуацией.