Кортеж Порошенко сбил несовершеннолетнего велосипедиста на переходе

Автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе, передает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ «НОВУС» на нерегулируемом пешеходном переходе авто по сопровождению президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом ноги », — рассказал источник.

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По его словам, велосипедисту, которого сбил автомобиль, было 13 лет, он получил переломы руки и ноги.

«Это была передовая машина, президент ехал через один километр», — отметил источник.

Представители администрации Порошенко заявили, что автомобиль, сбивший подростка, не является частью кортежа президента.

Ранее сообщалось, что автомобиль с полицейскими из кортежа президента Украины Петра Порошенко в центре Киева сбил 87-летнего пешехода.