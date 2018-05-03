В парке Коломенское пять человек пострадали при опрокидывании повозки

В парке Коломенское в Москве опрокинулась повозка с пассажирами, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Московского авиационного центра.

«Два санитарных вертолета вылетели в парк Коломенское, где перевернулась повозка с пассажирами», — сказали в центре.

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Представитель центра отметил, что всего, по предварительным данным, пострадали пять человек. В настоящее время одного из пострадавших эвакуируют с места происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Серпуховском районе Московской области пострадали пять человек. На трассе столкнулись пять автомобилей.