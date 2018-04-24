Москвичам напомнили о «парковочных каникулах»

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов напомнил жителям столицы, что во время майских праздников парковаться в городе можно будет бесплатно. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Парковка в Москве 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будет бесплатной», — сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы перекроют в связи с проведением репетиций парада Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.