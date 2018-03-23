В Челябинске машина скорой помощи попала под обстрел

В Челябинске автомобиль скорой помощи попал под обстрел, передает РИА «Новости» со ссылкой на со ссылкой на управление МВД по региону.

«Сообщение о стрельбе по автомобилю скорой помощи зарегистрировано в челябинской полиции. Происшествие случилось в 01.30 пятницы (23.30 мск четверга), когда автомобиль находился на вызове по улице Набережная, во дворе жилого дома», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что пострадавших нет, но машина скорой помощи получила повреждения.

Ранее в Минздраве республики Коми прокомментировали публикации местных СМИ и пользователей соцсетей о машине скорой помощи, которая якобы направлялась на вызов без колеса.