Центральные улицы Москвы перекроют на время празднования Нового года

Десятки улиц в центре столицы в закрыли для движения транспорта до 3 января. Это связано с праздничными новогодними гуляниями, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Пешеходными на это время станут Тверская улица между Манежной и Триумфальной площадями, Моховая от Воздвиженки до Большой Никитской, Охотный ряд, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Неглинной улицы, Ильинка, Варварка, Москворецкая улица, Васильевский спуск, Большой Москворцеский мост, Петровские линии, Рахмановский переулок, Неглинная улица, Крапивенский переулок, улица Петровка от Театрального проезда до Дмитровского переулка.

Ранее сообщалось, что Красную площадь закроют на Новый год.