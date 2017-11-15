Микроавтобус врезался в припаркованный «КамАЗ» под Ростовом, есть жертвы

В Ростовской области произошло столкновение пассажирского микроавтобуса с грузовиком, в результате чего погибли пять человек, включая двоих детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Сегодня ночью около 03.30 мск на автодороге М-4 «Дон» пассажирская «ГАЗель Next» допустила столкновение с припаркованным «КамАЗом». В результате погибли пять человек, среди которых двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

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Также травмы различной степени тяжести получили еще шесть пассажиров микроавтобуса.

Ранее под Саратовом при столкновении фуры с микроавтобусом погибли пять человек.