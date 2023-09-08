Конфетти и Ким Чен Ын в шляпе. КНДР показала первую подлодку с ядерным оружием

Северная Корея спустила на воду свою первую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. На торжественной церемонии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Субмарина «Герой Ким Гук Он», которая способна нести 10 баллистических ракет с ядерными боеголовкам, уже включена в состав флота, патрулирующего воды на границе КНДР и Японии. По словам Ким Чен Ына, судно может нанести как упреждающий, так и ответный удар. Он также заявил, что Пхеньян планирует оснастить ядерным вооружением другие подлодки.

По данным Reuters, подлодка является модификацией субмарины класса «Ромео», которую Северная Корея приобрела у Китая в 1970-х годах и начала производить внутри страны.

Церемонию также посетили первые лица Трудовой партии и Вооруженных сил КНДР, звучал гимн страны, а спуск субмарины на воду сопровождался запуском конфетти и воздушных шаров в небо. Как это происходило – в фоторепортаже «Газеты.Ru».