Как избавиться от запаха перегара: рабочие методы и советы нарколога Перегар после алкоголя: как от него избавиться и можно ли предотвратить его появление

Если предстоит важная встреча, собеседование, совещание, экзамен, накануне вечером лучше не пить, чтобы наутро не смущать окружающих запахом перегара и самому не испытывать дискомфорт. Это в идеальном случае, а идеал, как мы знаем, не всегда достижим. Случается заглянуть на вечеринку «всего на полчасика» и потерять счет времени и выпитым коктейлям. Что делать, чтобы избавиться от перегара, можно ли предотвратить его появление и после какого алкоголя убрать неприятный запах наутро будет проще, «Газете.Ru» рассказал врач-нарколог.

Почему появляется перегар

Перегар — это характерный запах, который исходит от человека после употребления алкогольных напитков. Он возникает в результате метаболической обработки этанола в организме и выделения метаболитов через дыхательные пути, потовые железы и кожу.

Запах перегара после употребления алкоголя обусловлен несколькими биохимическими процессами в теле.

Превращение этанола в ацетальдегид. Когда человек употребляет алкоголь, основной его компонент — этанол — всасывается в кровь и транспортируется в печень. Тогда фермент алкогольдегидрогеназа превращает этанол в ацетальдегид — бесцветную ядовитую жидкость, которая и обладает резким запахом, объяснил «Газете.Ru» главный врач психиатрической клиники, врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

Дальнейший метаболизм ацетальдегида. Ацетальдегид затем окисляется до уксусной кислоты при помощи ацетальдегиддегидрогеназы — фермента печени, катализирующего окисление ацетальдегида. При большом количестве алкоголя или особенностях организма (например, при генетических различиях в активности ферментов) ацетальдегид может накапливаться в организме.

Дополнительные метаболиты. Кроме ацетальдегида, в процессе метаболизма алкоголя образуются другие летучие соединения — например, ацетон, который также может способствовать появлению запаха перегара.

Выделение ацетальдегида через легкие. Ацетальдегид частично выделяется через дыхательные пути, что и вызывает характерный запах изо рта.

«Запах перегара идет не из желудка, а из легких — выделяется ацетальдегид. В идеале вообще не употреблять алкоголь, если вам предстоит какая-то важная встреча, потому что вы легкие никак не можете заблокировать и перегаром будет пахнуть», — уточнил нарколог.

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Влияние на микрофлору ротовой полости. Алкоголь может изменять состав микрофлоры ротовой полости, увеличивая количество определенных бактерий. Из-за их образования появляется неприятный запах.

Отличие запаха алкоголя от перегара

Запах алкоголя — это запах самого алкогольного напитка, который может ощущаться изо рта или от кожи человека вскоре после его употребления. Он прямо отражает специфический аромат конкретного напитка. Аромат может быть более сладким или фруктовым в случае ликеров или ароматизированных спиртных напитков. Он обычно исчезает после того, как алкоголь полностью усваивается и перерабатывается организмом, или когда человек чистит зубы и использует ополаскиватель для полости рта.

Перегар обусловлен выделением метаболитов алкоголя, в первую очередь ацетальдегида, через дыхательные пути после метаболизации напитка в организме. Запах перегара может сохраняться в течение нескольких часов или даже дольше — в зависимости от количества выпитого алкоголя и реакции тела человека. Он также может изменяться и усиливаться с учетом наличия других летучих органических соединений, которые образуются в процессе метаболизма.

Запах алкоголя и запах перегара — это разные вещи: этанол и ацетальдегид. Мы все знаем, как пахнет алкоголь, ни у кого он особых ассоциаций он не вызывает. Но если зайдешь в лифт, а в нем проехал человек с перегаром, то запах сохраняется еще два часа. Василий Шуров Врач-нарколог, психиатр

От какого алкоголя перегар сильнее

То, насколько сильным будет запах перегара на утро после вечеринки, напрямую зависит от того, что именно человек пил, а также от некоторых особенностей организма:

Крепость напитка. Обычно, чем выше содержание алкоголя в напитке, тем сильнее и перегар. Это связано с большим количеством этанола, который организм должен переработать, и, соответственно, повышенным показателем выделяющегося ацетальдегида.

Присутствие конгенеров. Конгенеры — химические вещества, присутствующие в алкогольных напитках: эфиры, альдегиды, высшие спирты и другие соединения, формирующие аромат и вкус напитков. Алкоголь с их высоким содержанием — коньяк, виски, ром и темное пиво — может вызывать более сильный перегар, так как конгенеры усугубляют токсическое воздействие и способствуют более сильному запаху.

Качество алкоголя. Напитки низкого качества могут содержать больше примесей, что также усиливает перегар. Высококачественные спирты часто проходят многократную дистилляцию и фильтрацию, что снижает количество добавок и может свести к минимуму интенсивность перегара.

Индивидуальные особенности организма. Скорость метаболизма алкоголя и активность ферментов, задействованных в его обработке, также играют важную роль. Некоторые люди могут перерабатывать алкоголь быстрее, что снижает продолжительность и интенсивность перегара.

Через сколько выветривается запах алкоголя и перегара

Скорость выветривания запаха алкоголя и перегара зависит от количества и типа употребленного алкоголя, общего состояния здоровья человека, его метаболических особенностей, а также от того, что человек делал после употребления алкоголя.

Выветривание запаха алкоголя

Запах алкоголя изо рта обычно исчезает в течение нескольких часов после распития. Он купируется, если человек чистит зубы, пьет кофе, использует жевательную резинку или ополаскиватель для рта. Исходящий от кожи аромат также может сохраняться несколько часов и уменьшаться по мере выведения алкоголя из организма через пот и мочу.

Выветривание перегара

Интенсивность перегара зависит от того, насколько быстро организм перерабатывает алкоголь. Среднее время метаболизма алкоголя — приблизительно одна стандартная порция (около 10 мл чистого алкоголя) в час, но оно может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Если человек употребил значительное количество алкоголя, перегар может сохраняться на следующий день. Сроки выветривания сильно варьируются, но обычно перегар исчезает в течение 12–24 часов после последнего глотка алкоголя .

«Запах может быть до суток. Чем моложе человек, тем быстрее и лучше ферментная система. Чем больше вес человека, тем больше ему нужно выпить [чтобы перегар был сильным]», — сказал нарколог.

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Способы устранения запаха перегара

Пейте больше воды

Вода помогает разбавлять алкоголь в крови, ускоряя его обработку и выведение токсинов, подчеркнул Шуров. Вода также помогает восстановить водный баланс, который нарушается из-за мочегонного действия алкоголя. Старайтесь выпивать стакан воды между алкогольными напитками и обязательно пропустите несколько стаканов воды перед сном. Продолжайте пить воду на следующее утро и в течение всего дня.

Обязательно ешьте

Еда замедляет всасывание алкоголя в кровоток, благодаря чему удается контролировать уровень алкоголя и опьянения и уменьшить перегар. Перед началом вечеринки поешьте богатую углеводами пищу. Прекрасными вариантами будут паста, плотные бутерброды или пюре с мясом. Не забудьте также закусывать во время употребления алкоголя.

Чистота — залог свежести

Гигиена полости рта помогает удалить остатки алкоголя и бактерии, которые могут усугубить запах перегара. Почистите зубы, язык и десны перед сном. Используйте ополаскиватель для рта, чтобы уничтожить бактерии и освежить дыхание. Зубная нить также будет кстати.

Жуйте жвачку

Мятные жевательные резинки или конфеты могут маскировать запах перегара, стимулируя выработку слюны, которая позволяет смыть алкогольные остатки. Подготовьте запас мятных жевательных резинок или конфет на утро после веселого времяпровождения. Используйте их после приема пищи и каждый раз, когда чувствуете запах перегара.

После вечеринки воздержитесь от курения

Курение не только вредно для здоровья, но и усиливает неприятный запах, так как никотин взаимодействует с алкоголем. Если вы курите, старайтесь воздержаться от курения во время и после употребления горячительных напитков, чтобы уменьшить запах перегара.

Примите контрастный душ

Контрастный душ стимулирует кровообращение. Это даст организму возможность быстрее обрабатывать алкоголь и выводить токсины. Стоит сходить в душ утром после вечеринки, даже если чувствуете себя плохо. Чередуйте горячую воду с холодной каждые 30 секунд в течение нескольких минут.

Физическая активность и отдых

Физическая активность ускоряет метаболизм, что способствует быстрому расщеплению и выведению алкоголя. Устройте легкую пробежку (если это позволяет самочувствие) или сделайте набор упражнений дома. Даже легкая физическая активность может значительно улучшить ситуацию.

Сон дает стимул для восстановления тела и позволяет ему успешнее обрабатывать алкоголь. Обеспечьте себе достаточное количество сна после празднования. Постарайтесь лечь спать рано и позвольте себе подольше поспать утром. Из-за похмелья сон становится более чутким и тревожным, старайтесь перебороть желание начать бодрствовать.

Употребление чая или кофе

Кофеин может помочь преодолеть усталость и легкое недомогание после употребления алкоголя, улучшая ваше самочувствие (речь именно о легком недомогании, если похмелье сильное, кофеин, наоборот, нужно исключить). Кроме того, он может перебить запах алкоголя и перегара, но не избавит от него полностью.

Мускатный орех и лавровый лист

Чтобы усилить эффект от кофе как средства борьбы с перегаром, можно добавить в него мускатный орех — он поможет перебить запах. От резкого алкогольного перегара может помочь и лавровый лист: заварите 20 листов в кипятке, дайте им настояться приблизительно 30 минут и выпейте средство. Также помочь может молоко с эфирным маслом: нужно вмешать несколько капель масла (укропного, апельсинового или грейпфрутового) в молоко и выпить, но не сразу, а растянув на один-два часа.

Профилактика перегара

Умеренное употребление алкоголя. Самый надежный способ избежать перегара — это контролировать количество употребляемого алкоголя. Старайтесь не превышать рекомендуемые нормы: не более одного стандартного напитка (кружка пива или бокал вина) в день для женщин и не более двух для мужчин. Это поможет уменьшить нагрузку на печень и количество ацетальдегида, который образуется при расщеплении алкоголя.

Не пить натощак. Употребление пищи перед приемом алкоголя замедляет всасывание алкоголя в кровь, что помогает снизить концентрацию ацетальдегида. Особенно полезно есть продукты, богатые белками и углеводами, такие как мясо, сыр, хлеб или паста.

Избегать смешивания напитков. Смешивание разных видов алкоголя часто усугубляет перегар, так как различные напитки содержат разные конгенеры, которые могут способствовать более сильному отравлению.

Выбирать качественный алкоголь. Высококачественные алкогольные напитки обычно содержат меньше примесей и конгенеров, которые могут вызывать перегар. Например, прозрачные напитки (хорошая водка или джин) часто приводят к меньшим проблемам, чем темные напитки (виски, темное пиво или ром).