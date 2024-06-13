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В Минобороны рассказали об уничтожении снарядов Vampire и HIMARS

Минобороны РФ: за сутки уничтожены четыре снаряда Vampire и HIMARS

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Aaron Favila/AP

Министерство обороны России сообщило, что за сутки Вооруженные силы РФ уничтожили четыре реактивных снаряда Vampire и HIMARS. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

Также средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 33 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 103 районах.

Также Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Было отражено восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили 45 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, две бомбы Hammer и 10 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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