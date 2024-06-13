Британия ввела санкции против еще одной российской биржи

Великобритания ввела санкции против СПБ Биржи. Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

Также Великобритания присоединилась к санкциям Соединенных Штатов против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев предположил, что все безналичные доллары – на счетах и депозитах – россияне могут потерять на фоне санкций США против Мосбиржи.

С сегодняшнего дня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США. В Центробанке сообщили, что покупка и продажа валют через российские банки будет продолжаться, средства в долларах и евро остаются сохранными. Подробнее о том, стоит ли сейчас покупать и продавать валюту, как рестрикции отразятся на курсе рубля и что будет дальше – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, стоит ли бежать за валютой.