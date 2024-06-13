Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия ввела санкции против еще одной российской биржи

Великобритания ввела санкции против СПБ Биржи

close
100%
Frank Augstein/AP

Великобритания ввела санкции против СПБ Биржи. Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

Также Великобритания присоединилась к санкциям Соединенных Штатов против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев предположил, что все безналичные доллары – на счетах и депозитах – россияне могут потерять на фоне санкций США против Мосбиржи.

С сегодняшнего дня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США. В Центробанке сообщили, что покупка и продажа валют через российские банки будет продолжаться, средства в долларах и евро остаются сохранными. Подробнее о том, стоит ли сейчас покупать и продавать валюту, как рестрикции отразятся на курсе рубля и что будет дальше – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, стоит ли бежать за валютой.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами