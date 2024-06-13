Екатеринбуржец ударил пьяную соседку ножом в голову и селезенку из-за громкого пения

Мужчину из Екатеринбурга задержали после конфликта с соседкой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на Донбасской улице. По словам собеседника, 63-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, слишком громко пела в своей квартире.

Поведение пенсионерки не нравилось ее соседу. Сначала он кричал, угрожал и оскорблял.

«Потом он ворвался к ней в жилище и набросился с ножом», – поделился источник.

В результате пенсионерка получила колото-резаные ранения лица, головы, почки, селезенки, диафрагмы и других органов. Женщину госпитализировали в местную больницу, состояние пациентки оценивают как тяжелое.

Подозреваемый задержан. На данный момент правоохранители проводят проверку.

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