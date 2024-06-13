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Екатеринбуржец ударил пьяную соседку ножом в голову и селезенку из-за громкого пения

В Екатеринбурге мужчину задержали за нападение на громко поющую соседку с ножом

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Global Look Press

Мужчину из Екатеринбурга задержали после конфликта с соседкой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на Донбасской улице. По словам собеседника, 63-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, слишком громко пела в своей квартире.
Поведение пенсионерки не нравилось ее соседу. Сначала он кричал, угрожал и оскорблял.

«Потом он ворвался к ней в жилище и набросился с ножом», – поделился источник.

В результате пенсионерка получила колото-резаные ранения лица, головы, почки, селезенки, диафрагмы и других органов. Женщину госпитализировали в местную больницу, состояние пациентки оценивают как тяжелое.

Подозреваемый задержан. На данный момент правоохранители проводят проверку.

До этого в Москве произошел конфликт со стрельбой. Местный житель купил самокаты, но длительное время не убирал коробки из общего тамбура. Соседу это не понравилось, после чего между ними возникла ссора, после чего пришли родители юноши. Мужчина открыл стрельбу, задев отца молодого человека.

Ранее в Калининграде осудили мужчину, воткнувшего нож в спину приятеля.

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