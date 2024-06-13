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Вместе с сотрудниками НТВ из-за обстрела ВСУ пострадал еще один человек

Вместе с журналистами НТВ в ДНР пострадал офицер сопровождения, он в коме

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Помимо сотрудников телеканала НТВ в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал офицер сопровождения. Об этом сообщает Telegram-канал НТВ.

«Третий пострадавший — офицер сопровождения», — говорится сообщении.

Мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько 13 июня сообщил, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и двое его коллег получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский, когда выполняли там профессиональные обязанности.

При этом в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) появилось сообщение о том, что в 12:10 (совпадает с мск) Никитовский район Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Всего бойцы ВСУ выпустили в направлении населенного пункта три снаряда, имевшие калибр 155 мм.

В начале июня стало известно, что обстрелы ДНР со стороны ВСУ ранили шесть мирных жителей.

Ранее раненые в Горловке журналисты НТВ впали в кому.

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