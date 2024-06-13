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Раненые в Горловке журналисты НТВ впали в кому

ТАСС: раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме, они в операционной

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме. Об этом сообщили ТАСС врачи.

Сейчас сотрудники СМИ находятся в операционной, отметил источник.

По словам мэра населенного пункта Ивана Приходько, журналисты работали в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. По словам главы населенного пункта, сотрудник телеканала Алексей Ивлеев и двое его коллег получили тяжелые ранения.

При этом в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) появилось сообщение о том, что в 12:10 (совпадает с мск) Никитовский район Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Всего бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в направлении населенного пункта три снаряда, имевшие калибр 155 мм.

В начале июня стало известно, что обстрелы Донецкой народной республики со стороны ВСУ ранили шесть мирных жителей. Среди пострадавших — пять мужчин и одна женщина. У них диагностированы состояния легкой и средней степени тяжести.

Ранее в городе Донецке из-за атаки дрона ВСУ пострадали двое мирных граждан.

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