«Не делай этого ради Бога, на колени встану»: сбежавший с СВО напал с автоматом на иконописцев Волк: полиция задержала открывшего стрельбу возле монастыря в Калужской области

Бывший заключенный военнослужащий сбежал с СВО и устроил засаду у знаменитого калужского монастыря Оптина пустынь. Он пытался силой отобрать машину у проезжающих женщин, угрожал автоматом и стрелял под ноги. Очевидцы говорят, что мужчина был трезв. Людей пыталась защитить монахиня, не испугавшаяся оружия. Силовики смогли задержать нападавшего только с третьего раза.

Искали почти всю ночь

В Калужской области задержали мужчину, который вечером 12 июня пытался с автоматом ограбить женщин-иконописцев и ранил одну из них. О задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в 6:22 мск.

«Мужчина — 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», — уточнила Волк.

По данным Baza, это военнослужащий Андрей. Предварительно известно, что он самовольно покинул зону СВО .

Злоумышленника нашла Росгвардия по горячим следам. Его искали с вечера, в Калуге и окрестностях ввели план «Сирена».

На своих жертв преступник напал на дороге из Козельска в Оптину пустынь, недалеко от монастыря. Несколько часов спустя его заметили в Козельске и пытались задержать. Полиция потребовала сдаться, сделала несколько предупредительных выстрелов, но мужчина смог сбежать.

Позже, в два часа ночи, в полицию обратились сотрудники козельской больницы. Они рассказали, что человек в камуфляже стучался в окно и просил шприцы. Ему не открыли, и тот ушел.

В итоге Росгвардия задержала нападавшего около пяти утра. Андрея поймали примерно в 3,5 км от места изначального преступления — на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод. На этот раз силовикам при задержании не пришлось применять оружие. При себе у подозреваемого нашли автомат Калашникова и четыре магазина боеприпасов. Росгвардия опубликовала фото задержанного, он полностью одет в камуфляж, с бритой головой.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК). Пока полиция устанавливает точные мотивы преступника. Ранее он уже дважды был судим: за кражи и контрабанду сильнодействующих веществ. В 2013 году находился в федеральном розыске. Летом 2019 года получил пять лет колонии строгого режима, но завербовался в армию и ушел на СВО.

«У него были бешеные глаза»

Военный напал на людей около девяти вечера. С автоматом он вышел на дорогу из леса и, по всей видимости, остановил проезжающую машину. Внутри оказались две женщины, обе — иконописцы. Согласно данным РИА Новости, преступник хотел их ограбить, хотя в итоге ничего не взял. Telegram-канал Baza уточняет, что военный требовал отдать ему ключи от автомобиля .

Далее часть происходящего попала на видеорегистратор другой машины, пассажиры которой увидели происходящее и затормозили. На записи две женщины стоят около автомобиля с открытыми дверями, они в длинных юбках, у одной на голове платок. Грабитель ходит вокруг машины и стреляет в землю, им под ноги. Одна из женщин крестится.

«Ой, господи, *****... Боже, боже милостивый, их надо спасать, их надо забирать. Батюшка, звоните в охрану!» — испуганно говорит женщина внутри машины, из которой идет съемка.

Одна из жертв побежала от грабителя в эту машину, ее пустили в салон, но злоумышленник пошел за ней. «Вылез! Давай! Все вылезли! Быстрее, сказал», — агрессивно командует он и снова стреляет.

В ответ из авто вышла еще одна женщина и начала уговаривать грабителя «не делать этого». Она была в черном платке, полностью одета в черное. Позже выяснилось, что это монахиня. Нападавший сначала направил на нее автомат, но потом опустил.

«Постой, прошу тебя, постой ради Христа. Не делай этого, ради Бога не делай этого. Я на колени встану, не делай», — говорит монахиня и идет на грабителя. Далее видео обрывается.

По словам участников событий, в итоге злоумышленник не стал стрелять в монахиню.

«Она пошла прямо на него... Может он как-то растерялся, такой неожиданный шаг», — отметила одна из женщин-очевидцев.

Тем временем подъехала Росгвардия, преступник это увидел и убежал в лес. В результате нападения пострадала одна из женщин-иконописцев из первой остановленной машины. Она получила ранение ноги. От выстрела в землю рикошетом кусок асфальта ранил ей бедро. Пострадавшая пишет иконы для Оптиной пустыни и преподает в детской художественной студии имени игумена Илариона.

Правительство области, комментируя инцидент, указало, что преступник находился в неадекватном состоянии.

«У него были бешеные глаза, это все заметили. Но он не был пьяный, не качался. У него губы тряслись. Наверное, от адреналина или от трусости», — отмечают участники событий.

Выстрелы во время инцидента слышали посетители Оптиной пустыни. Дорогу туда перекрыли, всех прихожан укрыли внутри монастыря.

«Мы с моей семьей приехали в купель (находится в десяти минутах ходьбы от монастыря. — «Газета.Ru») и видим полицию. Заходим в купель, проходит минуты три, и слышим выстрелы возле нас. Мы выходим, мой дядя говорит: «Идем тихо, там какой-то псих стреляет». Мы идем, у всех все трясется, еле как дошли», — поделилась очевидица.