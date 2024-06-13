Автобренд Tank выведет на российский рынок самую мощную версию модели 500

В России появится новая версия автомобиля Tank 500, которая получит название Blacktrail. Она станет самой мощной в линейке. Об этом сообщает пресс-служба бренда Tank.

Автомобиль будет комплектоваться трехлитровым бензиновым двигателем V6 с увеличенной на 20% мощностью. Он развивает 354 л.с. и работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Другой особенностью такого Tank 500 станет наличие двух топливных баков — основного и дополнительного объемом 80 л и 50 л соответственно. Таким образом, автомобиль может проехать без дозаправки более 1100 км, утверждает производитель.

Автомобиль получит черные элементы: решетку радиатора, колесные диски, кофр для запасного колеса и пластиковую накладку на бампер сзади.

Новая версия Tank 500 Blacktrail появится у дилеров в июле 2024 года.

До этого стало известно, что китайская компания Hongqi представила роскошный представительский седан Guoli под новым брендом Hongqi Golden Sunflower. Цена машины — $1 млн (89 млн рублей по курсу на момент публикации).

Размеры Hongqi Guoli составляют 5980 х 2090 х 1710 мм, колесная база равна 3730 мм, снаряженная масса составляет 3150 кг. Автомобиль отличается ретро-дизайном. В фарах использованы кристаллы. Кроме того, логотип наклонен вперед на 23,5°, что соответствует углу наклона земной оси.

Автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 388 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач.

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